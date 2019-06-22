بالصّور- العراق ينتفض ضد الفساد وتأخير تسمية الوزارات

2019/06/22 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الحل العراق تظاهر آلاف العراقيين أمس الجمعة، في #ساحة_التحرير بالعاصمة العراقية #بغداد، مطالبين #الحكومة_العراقية بفتح ملفات الفساد وإنهاء مصير الوزارات العالقة.كاميرا الحل تواجدت في التظاهرة التي شارك فيها […]

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