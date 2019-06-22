ثلاث مدن تتجاوز حرارتها نصف درجة الغليان.. وتحذير لبغداد من الأيام المقبلة

2019/06/22 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت الأرصاد الجوية، عن تجاوز ثلاث مدن درجات الحرارة نصف درجة الغليان اعتبارا من الثلاثاء المقبل، فيما حذرت العاصمة بغداد من حرارة الأيام المقبلة.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية على صفحته في {الفيسبوك} انه" مع انطلاقة موسم الصيف فلكيا، موجة حارة قصيرة ستتعرض لها مدن البلاد للأيام {الثلاثاء والاربعاء والخميس} تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها العامة بحوالي {4-7} درجات مئوية".وأضاف" من المتوقع ان تصل درجات الحرارة في الظل خلال ساعات الظهيرة خلال ايام التأثير الى مابين {50-51 } درجة مئوية في مدن الجنوب و{ 47-48 } مئوية في العاصمة بغداد وباقي مدن الوسط اضافة الى الانبار، اما مدن الشمال فستصل درجة الحرارة فيها { 43-47 }".واشار الى ان " درجات الحرارة ستعود الى الانخفاض قليلا اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ".وبين المتنبئ ان "الرياح تستمر شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في عموم المدن وتميل الرياح الى السكون ويزداد الشعور بالحرارة في مدينتي البصرة وميسان وذي قار للايام {الاحد و الاثنين والثلاثاء }.انتهى

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