2019/06/22 | 20:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق صاروخ زلزال ١ على منفذ علب السعودي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إطلاق صاروخي زلزال1 علي تجمعات وتحصينات المنافقين قبالة
منفذ علب وسقوط قتلي وجرجي في صفوفهم
الحديدة: منافقي العدوان يقصفون ب6 قذائف مدفعية ويمشطون بالمعدلات
الثقيلة والمتوسطة تجاه حارة #الضبياني و فندق الوحيين وأحياء سكنية
في شارعال50
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الى جانب اخر قام العدوان بقصف حارة الضبياني و فندق الوحيين و
احياء سكنية في الحديدة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق صاروخ زلزال ١ على منفذ علب السعودي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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