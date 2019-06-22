اطلاق صاروخ زلزال ١ على منفذ علب السعودي

2019/06/22 | 20:39

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إطلاق صاروخي زلزال1 علي تجمعات وتحصينات المنافقين قبالة

منفذ علب وسقوط قتلي وجرجي في صفوفهم

الحديدة: منافقي العدوان يقصفون ب6 قذائف مدفعية ويمشطون بالمعدلات

الثقيلة والمتوسطة تجاه حارة #الضبياني و فندق الوحيين وأحياء سكنية

في شارعال50

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الى جانب اخر قام العدوان بقصف حارة الضبياني و فندق الوحيين و

احياء سكنية في الحديدة

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