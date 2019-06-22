2019/06/22 | 20:39

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مكافحة اجرام البصرة تحرر طفل مختطف وتعتقل خاطفيه

بعد اقل من ١٥ ساعة ، مكافحة الاجرام في البصرة تحرر طفل مخطوف وتعتقل

خاطفيهبعد ورود معلومات دقيقة عن حادث خطف طفل في قضاء القرنة شمال

المحافظة .



وبعد اقل من ١٥ ساعة فقط استطاع أبطال شعبة

مكافحة اجرام القرنة من القاء القبض على اثنين من المتهمين وتحرير

المخطوف.وكانت العملية نوعية وخطرة حيث تم التوغل داخل المناطق النائية

( الاهوار) في أطراف محافظة البصرة وقد ساند رجال الشرطة إخوانهم من

أبطال الجيشاعلام قيادة شرطة البصرة

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