نائب عراقي يتحدث عن الجهات المتسببة في تأخير حسم الكابينة الوزارية

2019/06/22 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني في العراق، النائب آراس حبيب كريم، السبت، جميع القوى السياسية مسؤولية تأخير حسم الكابينة الوزارية، قائلا انه بانت...

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