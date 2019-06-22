2019/06/22 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع قيادات الجيش الروسي إلى أن منظومة “بانتسير إس إم” المطورة الجديدة تتفوق حسب مواصفاتها التقنية على سابقاتها.وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي الجديدة تنتقل من صنف المنظومات قصيرة المدى إلى متوسطة المدى.وذلك بعد تزويدها بصاروخ مضاد للطائرات بلغ مداه 40 كيلومترا.وأوضح أن “بانتسير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تطور منظومة الدفاع الجوي “بانتسير”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تطور منظومة الدفاع الجوي “بانتسير”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).