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حقائق حول إنهاء تكليف القيادات الجامعية


حقائق حول إنهاء تكليف القيادات الجامعية
2019/06/22 | 20:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كتب / عبد الكريم النجم….

إن المتابع لمسلسل إنهاء تكليف القيادات الجامعية من رؤساء الجامعات( وهم بدرجة وكيل وزير ) يم...

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