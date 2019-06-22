حقائق حول إنهاء تكليف القيادات الجامعية

2019/06/22 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / عبد الكريم النجم….

إن المتابع لمسلسل إنهاء تكليف القيادات الجامعية من رؤساء الجامعات( وهم بدرجة وكيل وزير ) يم...

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