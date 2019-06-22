2019/06/22 | 20:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حقائق حول إنهاء تكليف القيادات الجامعية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / عبد الكريم النجم….
إن المتابع لمسلسل إنهاء تكليف القيادات الجامعية من رؤساء الجامعات( وهم بدرجة وكيل وزير ) يم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حقائق حول إنهاء تكليف القيادات الجامعية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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