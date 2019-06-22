2019/06/22 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المديرية في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إنه "سيتم منح المواطنين الراغبين بالسفر بسياراتهم الخاصة إلى أوروبا عبر تركيا لوحات من خلال دائرة الكمارك الموجودة في معبر إبراهيم الخليل الحدودي".وأضافت، أنه "سيتم سحب لوحة السيارة الأصلية وتمنح اللوحة التي يتم استخدامها في أوروبا التي يتم إرجاعها إلى الكمارك بعد العودة إلى الإقليم".وادناه نماذج من اللوحات:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. نماذج للوحات مرورية يتم منحها للراغبين بالسفر بسياراتهم من العراق الى أوروبا) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. نماذج للوحات مرورية يتم منحها للراغبين بالسفر بسياراتهم من العراق الى أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).