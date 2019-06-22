الموارد المائية: جهود هندسة الحشد تخدم المزارعين بشكل كبير

2019/06/22 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد مسؤول شعبة الموارد المائية في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية المهندس حسين علي عباس، السبت، بجهود الهندسة الحشد الشعبي في تطهير المبازل والجدوال وكري الانهر، مؤكدا أن هندسة جهود الحشد خدمت المزارعين بشكل كبير وانعكست ايجابا على الخطط الزراعية.وقال عباس في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "الهندسة العسكرية للحشد الشعبي تساهم بشكل كبير في ...

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