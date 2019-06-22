تحرير مختطفة والقبض على خاطفها في الموصل

2019/06/22 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تحرير مختطفة والقبض على خاطفها في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان

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