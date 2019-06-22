2019/06/22 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائم بالأعمال الاقتصادي الإيراني في محافظة النجف الأشرف عارف عباسي، اليوم السبت، أن المحافظة تشهد إصدار 2500 تأشيرة إلى إيران يومياً، مبيناً أن العدد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تصدر 2500 تأشيرة دخول إلى إيران يومياً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تصدر 2500 تأشيرة دخول إلى إيران يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).