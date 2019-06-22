طاقم عراقي يقود مواجهة يابانية في دوري أبطال آسيا

2019/06/22 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: يقود طاقمنا الدولي «نخبة آسيا» المؤلف من علي صباح للوسط وأمير داود وحيدر عبد الحسن وزيد ثامر حكما رابعاً مباراة فريقي سانفريس هيروشيما وكاشيما أنتلرز اليابانيين التي ستجرى في الساعة 1 من ظهر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 من شهر حزيران الجاري ضمن إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا....

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