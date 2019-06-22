تشيلي تهزم الإكوادور وتبلغ ربع نهائي كوبا أميركا

2019/06/22 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويدا يعاني فقدان الثبات الذهني ..وبوليو محبط ريودي جانيرو ـ وكالات: بلغ المنتخب التشيلي، حامل اللقب، ربع نهائي بطولة كوبا أميركا، بعد الفوز على الإكوادور (2-1)، صباح أمس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول.سجَّل هدفي منتخب تشيلي خوسيه فونزاليدا، وأليكسيس سانشيز بالدقيقتين (8، 51)، فيما سجَّل هدف الإكوادور إينير فالنسيا ...

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