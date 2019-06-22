خطط ستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي ومكافحة التصحر

2019/06/22 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة: الإقليم لم يكشف عن خطته للموسم بغداد ـ الصباح الجديد: أعلنت وزارة الزراعة اعتمادها خططا ستراتيجية مهمة للنهوض بالقطاع الزراعي اثمرت عن زيادة كبيرة بالمساحات المزروعة بالحنطة والشعير ومنع استيراد 16 مادة زراعية لوفرتها في الاسواق المحلية.وقال وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني ان وزارته «سترفد المحافظات بعدد كبير من الشتلات المقاومة للظروف الجوية ...

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