فلاح أمين الرهيمي - نشأة الإنسان وما له وما عليه من حقوق وواجبات

2019/06/22 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي يقول أهل العلم والمعرفة : أن الكون وجد قبل الأرض والأرض قبل الإنسان وحينما وجد الإنسان كان يعيش مع الحيوانات ويطلق نبرات تشبه أصوات الحيوان ...إلا أن الإنسان دفعته حاجاته ورغباته بالتقرب والتعارف على أخيه الإنسان ومن ثم تكونت القبائل البشرية وأصبحت تعيش في مغارات كبيرة وأصبح (مخ الإنسان) يتحول ويتكون من تلافيف بعد أن كان من خطوط مستقيمة (وقد علق العلماء على تلك الظاهرة بأن الإنسان كان يعيش مثل ال......

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