2019/06/22 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر المرجعية الشيعية العراقية ودولة الكيان الموازي*جعفر المظفر ويوم كان هناك إنحيازان اثناء الحرب الأولى, فإن ولاء (السنة) كان قوميا في حين ان ولاء (الشيعة) ظل إسلاميا.وبهذا سوف نضع أيدينا على السبب الحقيقي لغياب مرجعية دينية سنية بعد سقوط الدولة العراقية على يد الإحتلال الأمريكي في مواجهة مرجعية دينية شيعية كانت قد أكملت بناها التحتية وتشعباتها المختلفة.هذا السبب ببساطة هو أن السنة ......

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