سفيان جناتي - -الإنتفاضة السودانية- نقلة نوعية في الحركات التحررية

2019/06/22 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سفيان_جناتي إن الصراع الطبقي هو محرك للتاريخ وهو الذي يحدث التغيير المجتمعي كنتيجة حتمية للصراع بين الطبقتين، طبقة تمتلك وسائل الإنتاج والثروة والسلطة وطبقة تمتلك عرق جبينها وليس لديها سوى قوة عملها للبيع، وعلى أمتداد التاريخ شهد الإنسان صراعات وأزمات إقتصادية وسياسية وثقافية، فمنذ أن تملك القلة من الناس أدوات وعلاقة الإنتاج، مما أدى إلى نشوء صراعاُ طبقياُ كانت نهايته ثورية دائماً، فالصراع الطبقي في جوهره صرا......

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