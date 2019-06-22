نيجرفان البارزاني يؤكد استعداد الإقليم لتسليم بغداد 250 ألف برميل من النفط

2019/06/22 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، استعداد الإقليم لتسليم 250 الف برميل من النفط الخام الى الحكومة الاتحادية في بغداد.وقال بارزاني في تصريح صحفي، إنه “لا نرى أي صعوبات في تسليم 250 ألف برميل من النفط الخام إلى بغداد، لكن يجب علينا أن نجتمع أولاً”.وأضاف أن “الموضوع ليس مسألة 250 ...

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