اعتقال 120 شخصا على خلفية الاحتجاجات في جورجيا

2019/06/22 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت وزارة الداخلية الجورجية، إنه تم توقيف أكثر من 300 شخص، على خلفية الاحتجاجات في تبليسي، وحكم على 121 شخصا منهم بالاعتقال الإداري، فيما أطلق سراح الباقين.ودعت وزارة الداخلية الجورجية، المتظاهرين إلى الالتزام بالقانون ومراعاة النظام والانضباط.في نفس السياق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مرسوما يحظر على شركات الطيران الروسية […]

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