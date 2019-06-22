اعتقال أستاذ جامعي وموظف في جامعة الانبار على خلفة الاعتداء على أحد طلاب الجامعة

2019/06/22 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار

أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، السبت، اعتقال أستاذ جامعي

وموظف في جامعة الانبار على خلفة حادثة الاعتداء على أحد طلاب الجامعة من قبل عناصر

الامن.

وذكرت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه “‏على ضوء ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول الحادث الجنائي والاعتداء

الذي حصل على الطالب محمد عذاب مطر ، من قبل الدكتور محمد مصلح شرقي والموظف عمر يعقوب

يوسف اطلع قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق الحقوقي هادي روزيج كسار على المنشور والمناشدات،

حيث امر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين”.

وأضافت “وعلى الفور تم استحصال موافقة القضاء وإصدار

أوامر القبض بحق المعتدين المذكورين أعلاه، حيث تحركت قوة من مركز شرطة الحرية ومديرية

أفواج حماية المنشآت حيث تم تنفيذ أوامر القبض وتم إبداعهم التوقيف وفق القانون وتعاهد

قيادة شرطة الأنبار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بالاعتداء مهما

تكن صفته او وضيفته”.

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