ترامب: سأكون أفضل صديق“للايرانيين إذا تخلوا عن البرنامج النووي‎

2019/06/22 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت وسط توتر كبير مع

طهران، أنه في حال تخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي فإنه سيكون ”أفضل اصدقائهم“.

وقال في تصريحات في حديقة البيت الأبيض: ”لن نسمح لإيران

بحيازة سلاح نووي وحين يقبلون بذلك، سيكون لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جدًا وسأكون

أفضل اصدقائهم، آمل أن يحدث ذلك“.

وأضاف قبل توجهه إلى المقر الرئاسي في كامب ديفيد حيث سيبحث

هذه الأزمة مع العديد من المسؤولين: ”ولكن اذا تصرف المسؤولون الإيرانيون بشكل سيئ،

فانهم سيمرون بفترة بالغة السوء“.

وتابع: ”لنأمل أن يكونوا أذكياء، وإذا تمكنا من إعادة إيران

إلى سكة إعادة الإعمار الاقتصادي، سيكون ذلك أمرًا رائعًا، لكن في انتظار ذلك سنواصل

ونفرض عقوبات إضافية“.

وتؤكد طهران وواشنطن أنهما لا تريدان الحرب لكنهما تضاعفان

التصريحات العدائية والمناوشات، وقال ترامب الجمعة إنه تخلى في آخر لحظة عن توجيه ضربات

انتقامية بعد إسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة.

وعلق السبت مازحًا: ”الجميع كان يقول عني إنني أهوى الحروب

والآن يقولون إنني حمامة“.

وأوضح أنه لم يتقرر أي شيء حتى الآن بشأن إيران، مشيرًا إلى

أنه محاط بمستشارين يدلون بوجهات نظر متباينة جدًا.

واختتم ترامب حديثه قائلًا: ”اذا كان جون بولتون مستشار الأمن

القومي من الصقور وكثيرًا ما يدافع عن سياسة متشددة“ فإن آخرين يتبنون سياسة أخرى،

والوحيد الذي سيتحمل (المسؤولية) هو أنا“.

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