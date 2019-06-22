اصابة مدنيين اثناء اطلاق نار لمسلحين وسط بعقوبة

2019/06/22 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلنت مديرية شرطة ديالى، اليوم السبت، عن تمكن قوة امنية مشتركة من القاء القبض على مسلحين اطلقوا النار على عدد من المواطنين في مدينة بعقوبة.وذكر قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، "تم اعتقال مجموعة مسلحة يستقلون عجلة اثناء محاولتهم قتل عدد من المواطنين بساعه متأخرة من الليل للعبث بامن مدينة بعقوبة".

واوضح العبادي، ان "قوة امنية مشتركة ودوريات فوج طوارئ ديالى السابع ومفارز الاستخبارات ومكافحة ارهاب ديالى تمكنت من القاء القبض على خمسة مسلحين يستقلون سيارتهم بعد فتحهم النار على المواطنين واصابة ثلاث مدنين بجروح طفيفة في حي الاوقاف بمنطقة التحرير"، مؤكدا "تم تطويق مكان الحادث والقاء القبض على المسلحين خلال دقائق بعد وقوع الحادث".

واشار قائد شرطة ديالى الى، ان هذه المحاولات البائسة هي للعبث بامن مدينة بعقوبة وزعزعة الامن والاستقرار في باقي مدن المحافظة، وان يقظة القوات الامنية افشلت جميع مخططات تعكير الاجواء الامنة لأجل مصالح معينة على حساب ارواح المواطنين الابرياء"، على حد قوله.



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