رسمياً..ارتفاع حصيلة حرائق الحقول الى {324} حقلاً.. ومحافظتين تتربع الصدارة

2019/06/22 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن اخر حصيلة لارقام الحوادث والحرائق في المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات من الـ8 لشهر ايار الماضي لغاية الـ22 من حزيران الجاري.

وقالت المديرية في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منها اليوم ان "عدد المساحات المحترقة بلغت {53} الفاً و{380}دونماً، فيما بلغ عدد المساحات المنقذة {1} مليون و{875} الفاً و{209} دونماً".



واضاف البيان ان " عدد الحوادث بلغ {324} حادثاً في عموم البلاد".انتهى

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