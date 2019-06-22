2019/06/22 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حررت مكافحة الاجرام في البصرة طفل مخطوف واعتقلت خاطفيه بعد اقل من ١٥ ساعة من اختطافه .

وذكر بيان لقيادة شرطة البصرة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "بعد ورود معلومات دقيقة عن حادث خطف طفل في قضاء القرنة شمال المحافظة وبعد اقل من ١٥ ساعة فقط استطاع شعبة مكافحة اجرام القرنة من القاء القبض على اثنين من المتهمين وتحرير المخطوف".واضاف البيان ان " العملية كانت نوعية وخطرة حيث تم التوغل داخل المناطق النائية {( الاهوار}في أطراف محافظة البصرة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوقت قياسي.. تحرير طفل والاطاحة بخاطفيه في البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوقت قياسي.. تحرير طفل والاطاحة بخاطفيه في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).