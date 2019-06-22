ايران تتفوق على اميركا في حرب الطائرات المسيرة

2019/06/22 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة فازت ايران، حتى الآن في حرب الطائرات المسيرة في مواجهة اميركا، بما فيها طائرات الاستطلاع والتجسس الاميركية، بنتيجة ست نقاط لصالح ايران مقابل لا شيء لأميركا.وإليكم التفاصيل.* الطائرة المتطورة RQ170 : اخترقت المجال الجوي الايراني يوم 4 كانون الاول /ديسمبر عام 2011 من الحدود الشرقية وتمت السيطرة عليها من قبل وحدة […]

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