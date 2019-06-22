أوغندا تفوز على الكونغو وتتصدر المجموعة الأولى لأمم إفريقيا

2019/06/22 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب أوغندا فوزا مستحقا على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-0، اليوم السبت، باستاد القاهرة في ختام الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

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