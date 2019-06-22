الحلبوسي يلتقي علاوي لمناقشة التطورات السياسية والاوضاع الاقليمية

2019/06/22 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، رئيس ائتلاف الوطنيـة اياد علاوي مساء اليوم ، وناقش معه التطورات السياسية والاوضاع الاقليمية .

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