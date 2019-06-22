الحلبوسي وعلاوي يؤكدان أهمية حسم الوزارات الشاغرة والدرجات الخاصة

2019/06/22 | 21:43

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس إئتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم السبت، على "ضرورة" إكمال الكابينة الوزارية والتصويت على الدرجات الخاصة وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان، إن الأخير "استقبل اليوم رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي"، مبينا أن "اللقاء جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد، وتطورات الوضع الإقليمي، وأهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي".

وبحث الطرفان، خلال اللقاء بحسب البيان "ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وإنجاز القوانين المتأخرة ومنها ما يمسُّ حياة المواطنين في تلبية احتياجاتهم، ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ومدى تقديم الخدمات ومكافحة الفساد".

وشددا على "ضرورة حسم الوزارات الشاغرة، وإكمال الكابينة الوزارية، والتصويت على الدرجات الخاصة، وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة".

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، رائد فهمي، السبت، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لديه الامكانية في رفض اسماء مرشحي الدرجات الخاصة الذين لا تنطبق عليهم المعايير والشروط.

وقال فهمي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "التر

بغداد اليوم - بغداد

قدمت النائب عن تحالف سائرون رفاه العارضي، مقترحاً الى رئاسة مجلس النواب تضمن ادراج المعتقلين في السجون من "مقاومي المحتل"، ضمن مؤسسة السجان السياسيين.

وجاء في الوثيقة الصادرة بتاريخ 21 حزيران 2019، والموجهة الى رئي

بغداد اليوم _ صلاح الدين

دعا رئيس لجنة سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية النيابية مثنى السامرائي، اليوم السبت، إلى وضع خطة مفصلة وبسقوف زمنية محددة للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني للمدينة.

وقال المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان، إن "ال

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