الداخلية: تحرير مختطفة والقبض على خاطفها في الموصل

2019/06/22 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، السبت، تحرير مختطفة والقبض على خاطفها في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

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