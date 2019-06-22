2019/06/22 | 21:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الداخلية، السبت، تحرير مختطفة والقبض على خاطفها في الجانب الايمن لمدينة الموصل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: تحرير مختطفة والقبض على خاطفها في الموصل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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