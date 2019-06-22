اثناء محاولته تهدئة نزاع عشائري.. مقتل شاب في المثنى

2019/06/22 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، السبت، بمقتل شخص عند محاولته تهدئة طرفي نزاع مسلح جنوب المثنى.

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