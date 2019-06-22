شركة نفط البصرة تطالب الجهات الأمنية بضرورة تكثيف قواتها لحماية الحقول النفطية والمناطق القريبة منها

2019/06/22 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت شركة نفط البصرة، الجهات الأمنية بضرورة تكثيف قواتها لحماية الحقول النفطية والمناطق القريبة من تلك الحقول وعدم تكرار ما حدث في 19 من الشهر الجاري عندما تعرض موقع نفطي لقصف صاروخي أدى الى إصابة ثلاثة منتسبين.

واعتبر معاون مدير عام الشركة لشؤون جولات التراخيص خالد حمزة في تصريحه للمربد، قضية حماية الحقول بالمسؤولية التضامنية من الجميع وبتكاتف بين الأجهزة الأمنية والمواطنين لكن الأمر يقع بالأساس على عاتق شرطة النفط والأجهزة الأمنية الأخرى.

واستهدف صاروخا كاتيوشا الأربعاء الماضي مواقع الشركات النفطية في حقلي الرملية والبرجسية غرب البصرة ما أسفر عن اصابة 3 أشخاص من العاملين بشركة الحفر العراقية من أهالي الديوانية، فيما أجلت شركة اكسون موبيل العاملة بالحقل عدد من موظفيها الأجانب على خلفية ذلك الاستهداف.

وخصصت مؤسسة المربد حلقة المتابع اليوم السبت لبحث تداعيات استهداف مواقع الشركات النفطية في البصرة بصواريخ الكاتيوشا وانعكاساته على اقتصاد العراق والمستويات الأمنية والسياسية.

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