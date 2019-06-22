تجمع نحو الهدف للشباب في كربلاء المقدسة يطلق المخيم الشبابي الأول من نوعه

2019/06/22 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتنسيق مع العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين أطلق تجمع (نحو الهدف للشباب) المستقل المخيم الأول من نوعه لكافة أطياف الشعب العراقي من الشباب ويحمل عنوان (شباب اليوم...قادة الغد) ويتضمن برنامج المخيم سفرات ترفيهية وورش تنموية وأنشطة أخرى إضافة إلى جوائز قيمة للمشاركين.وقال رئيس اللجنة الإدارية للتجمع الأستاذ محمد الشمري في تصريح لوكالة نون الخبرية: بادر التجمع ومنذ اليوم الأول لتأسيسه على الاهتمام بالشريحة الشبابية وإعطائهم الدور الأكبر وتحفيز طاقاتهم الكامنة والعمل على رص الصف الواحد ونبذ الطائفية والعنف بكل أشكالها , وأضاف تسعى اللجنة الإدارية على إتباع السياقات العامة في وضع برامجها التنموية والفكرية بما يضمن الحصول على نتائج مميزة ضمن الوسط الشبابي.

لافتاً إلى إن المخيم يتضمن ورش ومحاضرات ومسابقات ترفيهية وزيارة الأماكن الأثرية في محافظة كربلاء المقدسة وأنشطة أخرى نسعى من خلالها أن نستقطب الشباب الواعي وتعريفهم الأهمية التاريخية لكربلاء وموقعها الحضاري والاجتماعي والثقافي , مبيناً الفئة المستهدفة حددت من قبل اللجنة الإدارية للتجمع للأعمار التي تتراوح بين الثمانية عشر عاماً إلى الأربعة والعشرين عاماً للذكور , موضحاً يكون مكان سكن المخيم في إحدى مدن الزائرين في كربلاء المقدسة لأسبوع واحد ويكون الالتحاق في الثامن والعشرين من شهر حزيران الجاري بعد إكمال العدد من المشاركين , مشيراً إلى إن على الراغبين من الشباب من كافة المحافظات العراقية الالتحاق بالمخيم مراسلتنا عبر صفحتنا في الفيس بوك (نحو الهدف _ للشباب) أو الاتصال بنا عبر أرقام الهواتف التي وضعت في المنشورات التي روجت عبر الصفحة.

ومن الجدير بالذكر إن تجمع (نحو الهدف للشباب) المستقل قد تم تأسيسه في شهر أيلول من العام الماضي في كربلاء المقدسة من قبل مجموعة من الشباب الطموح من مختلف الاختصاصات و بعض الشخصيات الفاعلة في المجال الأكاديمي والمؤسساتي للعمل على تعزيز الروح الوطنية لدى فئة الشباب للنهوض بالبلد وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الإعالة المجتمعية وكذلك العمل على تمكين وحماية المرأة والطفل وتنمية المهارات من خلال البرامج التعليمية التي يقوم بها التجمع.

ياسر الشمري

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