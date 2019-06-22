رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين شرقي بغداد

2019/06/22 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين شرقي العاصمـة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.وذكرت الامانة انه ” تم فتح الزقاق 56 ضمن المحلة 537 في منطقة الحبيبة بعد رفع الكتل الكونكريتية والكرفانات المحيطة بالزقاق “، واشارت الى رفع الكتل الكونكريتية من محيط دائرة بلدية الشعب ضمن منطقة الطالبية .واوضحت ان ” […]

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