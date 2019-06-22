2019/06/22 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستعرض مجلس محافظة ديالى مع وفد من منظمة الهجرة الدولية اهم الاعمال والمشاريع المنفذه والداعمة للمناطق المتضررة في المحافظة .وقال محمد الحمداني نائب رئيس مجلس ديالى لمراسل وكالة وطن للانباء، انه التقى وفدا من المنظمة الدولية للهجرة وتمت مناقشة اهم المشاريع التي نفذت في الاشهر الماضية ، خاصة في المناطق المتضررة والمحررة من سطوة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى يستعرض مع وفد من منظمة الهجرة الدولية المشاريع المنفذة والداعمة للمناطق المحررة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ديالى يستعرض مع وفد من منظمة الهجرة الدولية المشاريع المنفذة والداعمة للمناطق المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).