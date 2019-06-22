بالأسلحة الخفيفة.. إصابة ثلاثة أشخاص بمشاجرة وسط البصرة

2019/06/22 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم السبت، بإصابة ثلاثة أشخاص بمشاجرة بالأسلحة الخفيفة قرب كراج الجنابي وسط المحافظة.

وقال المصدر إن "مشاجرة اندلعت،

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