على خلفية الاحتجاجات في جورجيا اعتقال 120 شخصا

2019/06/22 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الداخلية الجورجية، إنه تم توقيف أكثر من 300 شخص، على خلفية الاحتجاجات في تبليسي، وحكم على 121 شخصا منهم بالاعتقال الإداري، فيما أطلق

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