الحلبوسي وعلاوي يبحثان إكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة

2019/06/22 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، السبت، ضرورة إكمال الكابينة الوزارية والتصويت على الدرجات الخاصة.وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقته /المعلومة/، إن “رئيس مجلس النواب استقبل رئيس ائتلاف الوطنية، وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد، وتطورات الوضع الإقليمي، وأهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي”.وأضاف […]

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