2019/06/22 | 21:54

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أوغندا تتصدر مجموعة مصر بهزيمة الكونغو في كأس الأمم

متابعة/...حقق منتخب أوغندا فوزاً ثميناً على نظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما بإستاد القاهرة، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وسجل ثنائية منتخب أوغندا كل من باتريك كادو و ايمانويل أوكوي في الدقيقتين 14 و 48.

بهذه النتيجة رفع أوغندا رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن منتخب مصر الذى حقق الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

تضم المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا كل من منتخب مصر – البلد المستضيف بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.انتهى1

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