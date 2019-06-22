نواب: ازمات الوزارات الشاغرة والدرجات الخاصة تتفاقم ولا بوادر في الأفق لحلها

2019/06/22 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فشل اجتماع “القاعة الدستورية” وامتناع عبد المهدي عن ارسال أسماء المرشحين بغداد – وعد الشمري: فشلت القوى السياسية مرة أخرى في الاتفاق على مرشحي الوزارات الشاغرة بعد اجتماع عقدته أمس في القاعة الدستورية لمجلس النواب، وبرغم الحديث عن إمكانية حسم الملف خلال الأسبوع الجاري، لكن ثمّة مخاوف من استمرار الخلاف بالتزامن مع امتناع رئيس ...

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