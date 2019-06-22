2019/06/22 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: نفى مسؤول عسكري أمريكي تقارير صحفية أفادت بأن البنتاغون يستعد لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة “بلد” الجوية في العراق.وذكر الكولونيل كيفين ووكر مدير حماية القوات في القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية في سلسلة تغريدات على موقع التواصل تويتر، أن “العمليات في القاعدة الواقعة شمالي بغداد تسير بشكل طبيعي وليس هناك ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيادة المركزية الأميركية تتعهد حماية مواطنيها في قاعد بلد وتنفي اجلاء بعضهم منها) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيادة المركزية الأميركية تتعهد حماية مواطنيها في قاعد بلد وتنفي اجلاء بعضهم منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).