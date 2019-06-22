التوترات الأمنية وبنود خلافية تعرقل صفقة بـ 35 مليار دولار مع إكسون موبيل

2019/06/22 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركزي للاحصاء: 408 مليون برميل انتاج النفط للربع الأول من العام الحالي بغداد ـ الصباح الجديد: كشفت تقارير صحافية عن أن المخاوف الأمنية التي زادت بعد إطلاق صاروخ كاتيوشا على مقار شركات نفطية في البصرة أسهمت في عرقلة مشروع بقيمة 35 مليار دولار كانت تعتزم شركة إكسون موبيل الأميركية تنفيذه لتطوير الانتاج النفطي في العراق....

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