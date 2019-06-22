ماعز ينتقم لوحيد قرن ويقتل مطارديه

2019/06/22 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة لقي رجلان، يمارسان الصيد غير القانوني، حتفهما في زيمبابوي بعد تعرضهما لحادث إثر مطاردة حراس محمية طبيعية لهما.وذكرت إذاعة Nehanda Radio المحلية، أن الحادث وقع في محمية وادي نهر بوبي الطبيعية، بالقرب من حدود جنوب إفريقيا، يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري.وطارد حراس المحمية أربعة صيادين مخالفين، كانوا يتعقبون وحيد قرن لاصطياده.[…]

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