اطلاق اكثر من مليون اصبعية في الأهوار دعما للمخزون السمكي

2019/06/22 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اطلقت مديرية زراعة ذي قار عن اطلاق اكثر من مليون اصبعية مناطق في أهوار لزيادة المخزون السمكي فيها.وذكر اعلام زراعة ذي قار، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، "بالتوجية من وزارة الزراعة قامت دائرة الثروة الحيوانية/ قسم مفاقس الاسماك وبالتعاون مع مديرية زراعة ذي قار/ قسم الثروة الحيوانية /شعبة الاسماك بـأطلاق سابحات اسماك الكارب العادي لزيادة في المخزون السمكي في مناطق الاهوار".

واضاف البيان، "بلغ عدد السابحات التي تم اطلاقها (١١٢٥٠٠٠) مليون ومائة وخمسة وعشرون الف اصبعية في هور السناف في منطقة كرمة بني سعيد".



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