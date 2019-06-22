رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

2019/06/22 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان على رأس وفد قضائي رفيع المستوى اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر بيان لمجلس القضاء، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "فائق زيدان وصل الى المملكة العربية السعودية على رأس وفد قضائي رفيع المستوى بناء على دعوة رسمية".



وأضاف البيان أن "وزير العدل السعودي رئيس المجلس الاعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني كان في استقبال الوفد إلى جانب نائب السفير العراقي في المملكة مهدي عبدالله محل".



وتابع البيان أن "الوفد القضائي ضم كلا من القاضي موفق محمود محمد صالح رئيس الادعاء العام، والقاضي جاسم محمد عبود رئيس هيأة الإشراف القضائي، والقاضي عماد خضير محمد رئيس محكمة استئناف الرصافة، والقاضي سالم محمد نوري رئيس محكمة استئناف نينوى، والقاضي عادل عبد الرزاق عباس رئيس محكمة استئناف البصرة".



واكمل ان "الوفد ضم أيضاً القاضي خالد طه احمد رئيس محكمة استئناف الكرخ، والقاضي حسين كاظم وسمي رئيس محكمة استئناف ديالى، والقاضي سمير عباس محمد رئيس محكمة جنايات الانبار، والقاضية إلهام فخري صادق رئيس رابطة القاضيات العراقيات، والقاضية ذكرى جاسم داخل نائب رئيس جمعية القضاء العراقي".انتهى

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