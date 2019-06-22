2019/06/22 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وصل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، على رأس وفد قضائي رفيع المستوى إلى المملكة العربية السعودية.وقال بيان رسمي لمجلس القضاء الاعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “”القاضي فائق زيدان وصل الى المملكة العربية السعودية على رأس وفد قضائي رفيع المستوى بناء على دعوة رسمية”.وأضاف البيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس القضاء يصل الى السعودية في زيارة رسمية وكالة خطوة برس.

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