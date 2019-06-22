الحلبوسي يبحث مع علاوي ضرورة حسم الوزارات الشاغرة

2019/06/22 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ضرورة استكمال الكابينة الوزارية الشاغرة خلال استقباله رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي.وجرى خلال اللقاء بحسب بيان مكتب الحلبوسي الذي تلقته “كلكامش برس” مناقشة “آخر المستجدات السياسية في البلاد، وتطورات الوضع الإقليمي، وأهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي”.

وبحث اللقاء “ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وإنجاز القوانين المتأخرة ومنها ما يمسُّ حياة المواطنين في تلبية احتياجاتهم، ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ومدى تقديم الخدمات ومكافحة الفساد”.

كما أكد “اللقاء على ضرورة حسم الوزارات الشاغرة، وإكمال الكابينة الوزارية، والتصويت على الدرجات الخاصة، وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة”.

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