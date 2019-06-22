القبض على اربعة دواعش كانوا يرومون القيام بأعمال إرهابية في البصرة

2019/06/22 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت خلية الصقور الاستخبارية في البصرة، السبت، القبض على اربعة دواعش كانوا يرومون القيام باعمال ارهابية في البصرة.وقالت خلية الصقور في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “تم القاء القبض على اربعة افراد بمعلومات ومتابعه دقيقه عند دخولهم البصرة واعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش الارهابي كانوا يرومون القيام باعمال ارهابيه في […]

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