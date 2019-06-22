رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل إلى السعودية

2019/06/22 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، على رأس وفد قضائي رفيع المستوى إلى المملكة العربية السعودية.

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