رئيس مجلس النواب يبحث المستجدات السياسية مع رئيس ائتلاف الوطنية

2019/06/22 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رئيس ائتلاف الوطنية الدكتور إياد علاوي.

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