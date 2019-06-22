بالصور.. تحرير طفل مخطتف واعتقال خاطفيه في البصرة

2019/06/22 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت مكافحة اجرام البصرة، اليوم السبت، تحرير طفل مختطف وإعتقال خاطفيه في احد الاهوار بالمحافظة.وقالت المكافحة في بيان تلقته “كلكامش برس”، إنه “بعد إنتشار مقطع فيديو يوضح عملية خطف طفل صباح اليوم في قضاء القرنة من أمام منزله يبلع من العمر ٥ سنوات تم تشكيل فريق عمل من قبل مكافحة الإجرام […]

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